Rassemblement de véhicules anciens Place de la Mairie Fouesnant

Fouesnant

Rassemblement de véhicules anciens

Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04

Rassemblements de vieilles voitures et de motos qui ont lieu tous les 1ers dimanches de chaque mois entre mars et octobre. Organisé par l’association Pop and Gozh. .

Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 85 61 64 29

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English :

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN