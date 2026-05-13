Rassemblement des partisans de la paix avec la Russie et l’Iran. Place Kléber Strasbourg Samedi 16 mai, 15h00 Entrée libre

Un évènement qui déplait aux Bandéristes (extrémistes Ukrainiens) ainsi qu’aux néofascistes occidentaux partisans de l’Union européenne et de l’OTAN hostiles à la paix. Le censeur n’appréciera pas :-)

**Rassemblement des partisans de la paix avec la Russie et l’Iran.**

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**Samedi 16 mai – 15h à 18h Place Kléber – STRASBOURG**

Assez des guerres ! Assez de la précarité !

Des robots au lieu des canons – L’amortalité en prime !

Nous, gueux patriotes d’Alsace-Lorraine et de France, nous rassemblons pour exiger :

**1. LA PAIX, ici et à l’international :**

• Arrêt immédiat des bellicismes atlantistes et de l’alignement aveugle sur Washington et Bruxelles.

• Refus des aventures contre la Russie, l’Iran et d’autres peuples.

• Libération des partisans de la paix (Perfetti, Novikova et tous les dissidents réprimés).

• Diplomatie indépendante, non-alignement et coopération pragmatique avec tous les peuples (BRICS+ inclus).

_**La paix est la condition du vrai progrès.**_

**2. LA DÉMOCRATIE RÉELLE :**

• Application du Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) en toutes matières.

• Que le peuple français décide souverainement de son avenir.

**3. LE VRAI PROGRÈS POUR LE PEUPLE :**

• Robotique humanoïde en logiciel libre pour libérer l’humain des corvées et créer l’abondance.

• Progrès NBIC au service de la santé et de l’amortalité pour tous les Français.

• Énergie abondante et souveraine : nucléaire avancé (MYRRHA) et renouvelables respectueux de l’écosystème.

• Priorité aux autochtones et stabilité nationale d’abord : la France doit rester capable de produire et de partager le progrès.

**Ni soumission atlantiste, ni internationalisme béat.**

France souveraine, peuple d’abord, progrès pour tous !

Rejoins-nous Place Kléber le 16 mai !

Résister • Reconquérir • Régir. 3R – Le mouvement des gueux patriotes

Pour une France libre, pacifique et technologique au service de son peuple.

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T18:00:00.000+02:00

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https://rrr.netlib.re resisterreconquerirregir@gmail.com 0695580262

Place Kléber Place Kléber Strasbourg Centre Strasbourg 67003 Bas-Rhin



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