Rencontre avec Margot et Jean Le Moal, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Margot et Jean Le Moal Vendredi 15 mai, 00h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T00:00:00+02:00 – 2026-05-15T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-15T00:00:00+02:00 – 2026-05-15T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

À l’occasion de la parution du septième tome de la série Bretzel et Beurre salé, Margot Le Moal et Jean Le Moal sont présents à la librairie Kléber pour échanger autour de cette série haute en couleurs.

Un mort retrouvé sur une place naturiste ? Voilà une nouvelle affaire pour Cathie Wald !

Quelle malédiction touche les habitants de Locmaria, qui ne demandent qu’à vivre paisiblement et profiter de l’été ? Alors que les drames semblaient appartenir au passé, le corps d’un homme en combinaison de plongée s’échoue sur la plage de naturistes. La gendarmerie arrête rapidement un pêcheur suspect, mais l’entêtée Cathie Wald, qui s’était pourtant promis de ne plus interférer dans des affaires policières, a l’intime conviction que l’accusé n’est pas le coupable.

Cathie et Yann, secondés par une femme de ménage disciple d’Arsène Lupin, un couple d’avocats brestois à l’efficacité redoutable et par des retraités au sommets de leur forme, vont plonger dans le monde de la pêche aux ormeaux, le caviar de la mer, et dans celui des trafics qu’il attire…

Venez découvrir Plonger n’est pas jouer, publié aux éditions Calmann-Lévy de Margot et Jean Le Moal.

Une rencontre à ne pas manquer pour tous les amateurs de mystère et d’humour !

Photographie : ©Bruno Levy

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-margot-et-jean-le-moal-1987934879739 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus À l’occasion de la parution du septième tome de la série Bretzel et Beurre salé, Margot Le Moal et Jean L …