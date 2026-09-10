Rassemblement mensuel de moto Rue de l’Étang de la Poche Luxeuil-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · Rue de l'Étang de la Poche · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Rassemblement mensuel de moto
Rue de l’Étang de la Poche Cafétéria Mister Cook / Parking Auchan Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-11-15 15:00:00
Date(s) :
2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20
À partir de 10h.
Tous les 3ème dimanches du mois.
Réunion libre ouverte à tous les motards(es) en deux ou trois roues, sans distinction de marques, d’année, de 49,9 cm³ à la plus grosse cylindrée.
La priorité est mise sur le dialogue, la convivialité et l’échange, et tout le monde est le bienvenu… .
Rue de l’Étang de la Poche Cafétéria Mister Cook / Parking Auchan Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 85 50 97 patrice.chappuis@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rassemblement mensuel de moto
L’événement Rassemblement mensuel de moto Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Concert Serge Cholley et ses acolytes Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 10 septembre 2026
- Luxtrophy tournoi de basket Palais des Sports Luxeuil-les-Bains 12 septembre 2026
- Fête de la Fraternité Luxeuil-les-Bains 12 septembre 2026
- Vide Grenier Luxeuil-les-Bains 13 septembre 2026
- Concert Nocturne II La Nuit du Cœur Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains 13 septembre 2026