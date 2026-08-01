Rassemblement voitures anciennes et sportives Parking Gamm vert Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Châteauneuf-de-Galaure

Rassemblement voitures anciennes et sportives

Parking Gamm vert 25 Av. Joseph Chorier Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Rassemblement de voitures anciennes et sportives, avec restauration et buvette sur place. Café offert aux exposants.

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Parking Gamm vert 25 Av. Joseph Chorier Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitechato9@gmail.com

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English :

Classic and sports car show, with food and refreshments available on site. Free coffee for exhibitors.

L’événement Rassemblement voitures anciennes et sportives Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche