Rassemblement voitures anciennes et sportives Parking Gamm vert Châteauneuf-de-Galaure
samedi 15 août 2026 · Parking Gamm vert · Châteauneuf-de-Galaure
Informations pratiques
Châteauneuf-de-Galaure
Rassemblement voitures anciennes et sportives
Parking Gamm vert 25 Av. Joseph Chorier Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 13:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Rassemblement de voitures anciennes et sportives, avec restauration et buvette sur place. Café offert aux exposants.
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Parking Gamm vert 25 Av. Joseph Chorier Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitechato9@gmail.com
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English :
Classic and sports car show, with food and refreshments available on site. Free coffee for exhibitors.
L’événement Rassemblement voitures anciennes et sportives Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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