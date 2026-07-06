Rave Lucid Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont

Informations pratiques

Saint-Pierre-du-Mont

Rave Lucid

Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-29 20:00:00

fin : 2027-04-29 20:50:00

Date(s) :

2027-04-29

Un lâcher-prise générateur d’adrénaline et un condensé d’énergie pure qui s’avère hautement contagieux !

Révélée au grand public lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la compagnie MazelFreten offre ici une ode au lâcher-prise autant qu’un hommage au clubbing et à une culture made in France . Sur les rythmes endiablés d’une musique électro/house et techno, dix interprètes d’exception, venus du monde entier, inventent une rave collective, symbole d’une rencontre humaine résistant à un monde digital et désincarné. Ils enchaînent des mouvements effrénés, entre jeux de bras et ondulations graphiques synchronisées à la perfection. La puissance envoûtante de l’ensemble nous plonge dans une expérience immersive et hypnotique, célébrant la danse comme un lien social essentiel. .

Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr

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English : Rave Lucid

L’événement Rave Lucid Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan