Rave Lucid Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont
jeudi 29 avril 2027 · Le Pôle · Saint-Pierre-du-Mont
Informations pratiques
Saint-Pierre-du-Mont
Rave Lucid
Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-29 20:00:00
fin : 2027-04-29 20:50:00
Date(s) :
2027-04-29
Un lâcher-prise générateur d’adrénaline et un condensé d’énergie pure qui s’avère hautement contagieux !
Révélée au grand public lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la compagnie MazelFreten offre ici une ode au lâcher-prise autant qu’un hommage au clubbing et à une culture made in France . Sur les rythmes endiablés d’une musique électro/house et techno, dix interprètes d’exception, venus du monde entier, inventent une rave collective, symbole d’une rencontre humaine résistant à un monde digital et désincarné. Ils enchaînent des mouvements effrénés, entre jeux de bras et ondulations graphiques synchronisées à la perfection. La puissance envoûtante de l’ensemble nous plonge dans une expérience immersive et hypnotique, célébrant la danse comme un lien social essentiel. .
Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr
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English : Rave Lucid
L’événement Rave Lucid Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan
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