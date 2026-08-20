« Raviver notre patrimoine musical », Centre culturel Rémy Nainsouta, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

« Raviver notre patrimoine musical » Samedi 19 septembre, 13h00 Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

En compagnie de la formation musicale Patrick JEAN-MARIE quartet et Jénérasyon Vélo, ravivons la biguine autrefois chantée par Manuela Pioche et Lola Martin.

Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus 97110 P Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690.31.87.52

En compagnie de la formation musicale Patrick JEAN-MARIE quartet et Jénérasyon Vélo, ravivons la biguine autrefois chantée par Manuela Pioche et Lola Martin.

©Alain THETIS