« Raviver notre patrimoine musical », Centre culturel Rémy Nainsouta, Pointe-à-Pitre
samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel Rémy Nainsouta · Pointe-à-Pitre
Informations pratiques
« Raviver notre patrimoine musical » Samedi 19 septembre, 13h00 Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
En compagnie de la formation musicale Patrick JEAN-MARIE quartet et Jénérasyon Vélo, ravivons la biguine autrefois chantée par Manuela Pioche et Lola Martin.
Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus 97110 P Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690.31.87.52
En compagnie de la formation musicale Patrick JEAN-MARIE quartet et Jénérasyon Vélo, ravivons la biguine autrefois chantée par Manuela Pioche et Lola Martin.
©Alain THETIS
À voir aussi à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
- Scène ouverte » Le Gwoka Patrimoine en résistance », Centre culturel Rémy Nainsouta, Pointe-à-Pitre 19 septembre 2026
- Dlo Doubout – Exposition, Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville, Pointe-à-Pitre 4 novembre 2026
- Dlo Doubout – Exposition, MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire, Pointe-à-Pitre 4 novembre 2026
- Dlo Doubout – conférence, Musée Saint John Perse – Pavillon de la Ville, Pointe-à-Pitre 6 novembre 2026
- Dlo Doubout – Conférence, MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire, Pointe-à-Pitre 13 novembre 2026