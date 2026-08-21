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AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire

RBO 2026 CARMEN, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

mardi 10 novembre 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
LE CLUB
Adresse
32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente

RBO 2026 CARMEN Mardi 10 novembre, 20h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T23:35:00+01:00
Fin : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T23:35:00+01:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=N7D4E »}]
Cinéopéra

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