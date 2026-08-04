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#Rdv avec ISAIAS ALVES Le Baiser Salé Paris

vendredi 20 novembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris

#Rdv avec ISAIAS ALVES Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Le Baiser Salé
Adresse
58 Rue des Lombards
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR Tarif Web : 28 EUR Tarif sur place : 33 EUR

Il a grandi au rythme des tambours de rue, des processions, des fêtes, avant de faire voyager ses sons jusqu’en Europe. Avec lui, la tradition rencontre l’impro, le jazz s’ancre dans le territoire et le rythme devient langage.

Ces #RDVavec… sont pensés comme un espace vivant. Un lieu où les musiciens se rencontrent, expérimentent, ou la pulsation devient langage commun. Où chaque soirée peut basculer ailleurs.

Enfant de São Luís, au nord-est du Brésil, Isaías est percussionniste et compositeur nourri par les traditions populaires du Maranhão.
Le vendredi 20 novembre 2026
de 19h00 à 20h30
Le vendredi 20 novembre 2026
de 21h00 à 22h30
payant Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR
Tarif Web : 28 EUR
Tarif sur place : 33 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-20T20:00:00+01:00
fin : 2026-11-20T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T20:30:00+02:00;2026-11-20T21:00:00+02:00_2026-11-20T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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