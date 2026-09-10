AGENDA · Le Mans
Rdv de l’ailleurs Médiathèque L’espal Le Mans
mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque L'espal · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Rdv de l’ailleurs
Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 18:30:00
fin : 2026-10-20 20:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Club lecture
Club de lecture dédié aux littératures de l’imaginaire. En partenariat avec Le Bibliocosme
18h30 L’espal
Ados-adultes .
Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Book club
L’événement Rdv de l’ailleurs Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
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