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AGENDA · Le Mans

Rdv de l’ailleurs Médiathèque L’espal Le Mans

mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque L'espal · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Médiathèque L'espal
Adresse
60-62 Rue de l'Estérel
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Rdv de l’ailleurs

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 18:30:00
fin : 2026-10-20 20:30:00

Date(s) :
2026-10-20

Club lecture
Club de lecture dédié aux littératures de l’imaginaire. En partenariat avec Le Bibliocosme

18h30 L’espal
Ados-adultes   .

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Book club

L’événement Rdv de l’ailleurs Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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