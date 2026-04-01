Dole

RDV du Patrimoine Les détails qui font Dole

Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:30:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Levez les yeux et observez ces petits éléments que l’on remarque rarement ferronneries, sculptures, portes et linteaux… Autant de détails discrets qui participent au charme et à l’identité de Dole. .

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 01 54 justine.goujon@grand-dole.fr

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English : RDV du Patrimoine Les détails qui font Dole

L’événement RDV du Patrimoine Les détails qui font Dole Dole a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE