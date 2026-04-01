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RDV du Patrimoine Les détails qui font Dole Dole

RDV du Patrimoine Les détails qui font Dole Dole

RDV du Patrimoine Les détails qui font Dole Dole dimanche 26 avril 2026.

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Dole

RDV du Patrimoine Les détails qui font Dole

Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:30:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Levez les yeux et observez ces petits éléments que l’on remarque rarement ferronneries, sculptures, portes et linteaux… Autant de détails discrets qui participent au charme et à l’identité de Dole.   .

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 01 54  justine.goujon@grand-dole.fr

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English : RDV du Patrimoine Les détails qui font Dole

L’événement RDV du Patrimoine Les détails qui font Dole Dole a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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