RDV famille : Petits et grands explorateurs de l’eau, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau

RDV famille : Petits et grands explorateurs de l’eau Samedi 25 avril, 15h30 Maison des transitions et de l’habitat Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Découvrez en famille les enjeux de l’eau.

Au programme : un parcours d’expériences sur la

qualité de l’eau et la pollution, tests de filtration, jeux

pour économiser l’eau et protéger les ressources,

coin lecture parents-enfants. Activités ludiques et

pédagogiques pour tous les âges.

Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 66 32 40 »}]

RDV famille : Petits et grands explorateurs de l’eau CCA Les ptits debrouillards