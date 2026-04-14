RDV famille : Petits et grands explorateurs de l’eau, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau
RDV famille : Petits et grands explorateurs de l’eau, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau samedi 25 avril 2026.
RDV famille : Petits et grands explorateurs de l’eau Samedi 25 avril, 15h30 Maison des transitions et de l’habitat Finistère
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Découvrez en famille les enjeux de l’eau.
Au programme : un parcours d’expériences sur la
qualité de l’eau et la pollution, tests de filtration, jeux
pour économiser l’eau et protéger les ressources,
coin lecture parents-enfants. Activités ludiques et
pédagogiques pour tous les âges.
Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 66 32 40 »}]
RDV famille : Petits et grands explorateurs de l’eau CCA Les ptits debrouillards
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