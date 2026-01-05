Rdv Natura 2000 : Caractérisation et cartographie des habitats aquatiques, Secteur de Jonzac (rdv précisé à l’inscription), Jonzac

Rdv Natura 2000 : Caractérisation et cartographie des habitats aquatiques Mardi 2 juin, 10h00 Secteur de Jonzac (rdv précisé à l’inscription) Charente-Maritime

Gratuit – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Reconnaître les principales espèces, comprendre l’écologie, cerner les rattachements phytosociologiques, l’éligibilité à Natura 2000, les méthodes de relevés et de cartographie… Le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique organise une journée technique le mardi 2 juin consacrée à la connaissance et la reconnaissance des végétations et habitats aquatiques d’intérêt communautaire.

Ces végétations sont notamment éligibles aux habitats d’intérêt communautaire suivants :

UE 3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

UE 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition

UE 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

Au programme :

identification des principales espèces

écologie

rattachement phytosociologique

éligibilité à Natura 2000

méthodes de relevés et de cartographie des végétations

Informations pratiques :

Journée organisée en Charente-Maritime, sur plusieurs sites représentatifs de la diversité des milieux aquatiques charentais.

S’intégrant dans le cadre de l’appui technique et scientifique des CBN au réseau Natura 2000, financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et la DREAL Nouvelle-Aquitaine, cette formation est prioritairement ouverte aux animateurs et animatrices de sites Natura 2000. D’autres acteurs de la conservation de ces milieux peuvent y participer, dans la limite des places disponibles.

Les inscriptions obligatoires se font via ce formulaire. Plus d’informations sur le déroulé de cette journée seront fournies dans un second temps aux personnes inscrites.

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Jonzac ( 17) – Journée technique consacrée à la connaissance et la reconnaissance des végétations et habitats aquatiques d’intérêt communautaire Natura 2000 Journée technique

CBNSA