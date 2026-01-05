Rdv Natura 2000 : Caractérisation et cartographie des habitats aquatiques, Secteur de Jonzac (rdv précisé à l’inscription), Jonzac
Rdv Natura 2000 : Caractérisation et cartographie des habitats aquatiques, Secteur de Jonzac (rdv précisé à l’inscription), Jonzac mardi 2 juin 2026.
Rdv Natura 2000 : Caractérisation et cartographie des habitats aquatiques Mardi 2 juin, 10h00 Secteur de Jonzac (rdv précisé à l’inscription) Charente-Maritime
Gratuit – Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00
Reconnaître les principales espèces, comprendre l’écologie, cerner les rattachements phytosociologiques, l’éligibilité à Natura 2000, les méthodes de relevés et de cartographie… Le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique organise une journée technique le mardi 2 juin consacrée à la connaissance et la reconnaissance des végétations et habitats aquatiques d’intérêt communautaire.
Ces végétations sont notamment éligibles aux habitats d’intérêt communautaire suivants :
- UE 3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
- UE 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
- UE 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
Au programme :
- identification des principales espèces
- écologie
- rattachement phytosociologique
- éligibilité à Natura 2000
- méthodes de relevés et de cartographie des végétations
Informations pratiques :
Journée organisée en Charente-Maritime, sur plusieurs sites représentatifs de la diversité des milieux aquatiques charentais.
S’intégrant dans le cadre de l’appui technique et scientifique des CBN au réseau Natura 2000, financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et la DREAL Nouvelle-Aquitaine, cette formation est prioritairement ouverte aux animateurs et animatrices de sites Natura 2000. D’autres acteurs de la conservation de ces milieux peuvent y participer, dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions obligatoires se font via ce formulaire. Plus d’informations sur le déroulé de cette journée seront fournies dans un second temps aux personnes inscrites.
Secteur de Jonzac (rdv précisé à l’inscription) Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2UIns9jSIUKpnOgQZyCGu-AjSHAkbzlErERW_9Z_hrhUMDg2QTdPWlJNSFQ3M09PVDRGN0pSSVVWSS4u »}] [{« link »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2UIns9jSIUKpnOgQZyCGu-AjSHAkbzlErERW_9Z_hrhUMDg2QTdPWlJNSFQ3M09PVDRGN0pSSVVWSS4u »}]
Jonzac ( 17) – Journée technique consacrée à la connaissance et la reconnaissance des végétations et habitats aquatiques d’intérêt communautaire Natura 2000 Journée technique
CBNSA
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