Informations pratiques

Durtal

RDV Nature en Anjou -Balade découverte des arbres

Forêt de Chambiers Durtal Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Balade nature en forêt de Chambiers à Durtal (re)connectez-vous aux arbres

Et si vous portiez un regard neuf sur les arbres qui vous entourent ? Le temps d’une balade, la forêt de Chambiers vous ouvre ses portes pour une immersion sensorielle au cœur des arbres et de leur écosystème.

Toucher une écorce, observer une silhouette, sentir une odeur de sous-bois, écouter le vent dans les feuillages… Cette sortie mobilise les cinq sens pour redécouvrir des arbres que l’on croise souvent sans vraiment les voir. Accompagnés par des experts de FNE Anjou, petits et grands apprendront à comprendre la place essentielle des arbres dans notre environnement et surtout, comment agir concrètement pour les préserver.

Tout public | GRATUIT

Renseignements et réservations (places limitées) au 02 41 76 30 24 ou transition-ecologique@ville-durtal.fr

Route de Beauvau (Parking au face château de Chambiers) Durtal .

Forêt de Chambiers Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 30 24 transition-ecologique@ville-durtal.fr

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English :

Nature Walk in the Chambiers Forest near Durtal: (Re)connect with the Trees

L’événement RDV Nature en Anjou -Balade découverte des arbres Durtal a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe