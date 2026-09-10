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RDV numérique : Coup de Pouce, Bibliothèque Antipode, Rennes

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes

RDV numérique : Coup de Pouce, Bibliothèque Antipode, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Antipode
Adresse
75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

RDV numérique : Coup de Pouce Mercredi 21 octobre, 10h00 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T10:00:00+02:00 – 2026-10-21T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T10:00:00+02:00 – 2026-10-21T11:00:00+02:00

Besoin d’un coup de pouce avec vos outils et vos démarches numériques ? Nous pouvons vous aider à débloquer la situation. N’hésitez pas à solliciter les médiateurs numériques.
Tout public.
Les médiateurs numériques sont également présents tous les mercredis et vendredis de 14h30 à 15h30 : Prenez rendez-vous !

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr
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