RDV PRO Afterwork Recruter aujourd’hui Idées reçues et réalités Salle du Conseil Quimperlé Communauté Quimperlé

RDV PRO Afterwork Recruter aujourd’hui Idées reçues et réalités
Salle du Conseil Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov Quimperlé Finistère
Début : 2026-03-09 18:00:00
2026-03-09
Soirée dédiée aux employeurs du territoire de Quimperlé Communauté
– Accueillir et intégrer un salarié dans l’entreprise
– Lever les freins d’une embauche
– Partage de pratiques
– Sécuriser les recrutements
– Connaître l’offre de service
– Conseil RH
– Travailler et valoriser la marque employeur.
Atelier gratuit à destination des entreprises et porteurs.euses de projets du territoire de Quimperlé Communauté.
Sur inscription (places limitées) .
Salle du Conseil Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 16 27
