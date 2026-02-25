RDV PRO Afterwork Recruter aujourd’hui Idées reçues et réalités Salle du Conseil Quimperlé Communauté Quimperlé

RDV PRO Afterwork Recruter aujourd’hui Idées reçues et réalités

Salle du Conseil Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-09 18:00:00

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Soirée dédiée aux employeurs du territoire de Quimperlé Communauté

– Accueillir et intégrer un salarié dans l’entreprise

– Lever les freins d’une embauche

– Partage de pratiques

– Sécuriser les recrutements

– Connaître l’offre de service

– Conseil RH

– Travailler et valoriser la marque employeur.

Atelier gratuit à destination des entreprises et porteurs.euses de projets du territoire de Quimperlé Communauté.

Sur inscription (places limitées) .

Salle du Conseil Quimperlé Communauté 1 Rue Andreï Sakharov Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 16 27

