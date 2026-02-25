RDV santé Conférence Protéger son côlon, ça commence dans l’assiette Le Piano Pau
Le Piano 26 av des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-03-10
2026-03-10
• Où en est-on du dépistage du cancer colorectal ?
• Nos modes de vie font partie des comportements sur lesquels on peut agir pour protéger notre santé et favoriser la prévention des cancers. Pourquoi et comment l’alimentation joue-t-elle un rôle protecteur ou devient-elle un facteur de risque dans la survenue de cancers ? Qu’en est-il de l’activité physique ?
• Présentation de l’utilisation du kit de dépistage, démonstration.
Intervention de la Ligue contre le cancer, du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle
Aquitaine, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Maison de la Nutrition (en partenariat avec le Centre
Spécialisé Obésité Sud Aquitain). .
Le Piano 26 av des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
