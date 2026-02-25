RDV santé Conférence Protéger son côlon, ça commence dans l’assiette Le Piano Pau

RDV santé Conférence Protéger son côlon, ça commence dans l’assiette

Le Piano 26 av des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

2026-03-10

fin : 2026-03-10

2026-03-10

• Où en est-on du dépistage du cancer colorectal ?

• Nos modes de vie font partie des comportements sur lesquels on peut agir pour protéger notre santé et favoriser la prévention des cancers. Pourquoi et comment l’alimentation joue-t-elle un rôle protecteur ou devient-elle un facteur de risque dans la survenue de cancers ? Qu’en est-il de l’activité physique ?

• Présentation de l’utilisation du kit de dépistage, démonstration.

Intervention de la Ligue contre le cancer, du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle

Aquitaine, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Maison de la Nutrition (en partenariat avec le Centre

Spécialisé Obésité Sud Aquitain). .

+33 5 59 14 65 16 service.santepublique@agglo-pau.fr

