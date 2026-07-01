RDV#31 du CAUE : Bien vieillir chez soi, CAUE, Nantes

Informations pratiques

RDV#31 du CAUE : Bien vieillir chez soi Jeudi 17 septembre, 18h30 CAUE Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Une fois par trimestre, une thématique en lien avec l’habitat et le cadre de vie est proposée et chaqueRDV du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) est l’occasion de comprendre, d’exposer, de réfléchir et de débattre grâce à l’intervention de professionnels de l’architecture et du paysage.

Ce RDV du CAUE « Bien vieillir chez soi », aura lieu jeudi 17 septembre 2026 à 18h30. Le CAUE vous propose de venir explorer ce thème pour adapter et anticiper l’évolution de votre logement.

Intervenants :

– SOLIHA,Solidaire de l’Habitat

– Atelier Cartouche architecture,Projet Koyo en présence de la maîtrise d’ouvrage

– Vendredi architecture,Chez Claude

Face au vieillissement de la population en France, la question de l’adaptabilité des logements doit être au cœur des projets dès la conception. La perte de mobilité et d’autonomie peut notamment rendre le quotidien difficile dans un logement mal adapté où les possibilités d’évolution n’ont pas été anticipées.Outre les dispositifs techniques ponctuels permettant de faciliter et d’accompagner la vie des habitants, nous verrons à travers ce RDV du CAUE que la question du bien-être dans son logement, à tous les âges, s’inscrit dans une démarche de projet globale.

Les différentes interventions permettront de découvrir des logements inspirants, que ce soit en logements collectifs ou en maisons individuelles, en neuf ou en réhabilitation, et de démontrer que bien vieillir chez soi, c’est avant tout se sentir bien chez soi.

CAUE 2 boulevard de l’estuaire 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue44.com/2026/06/25/bien-vieillir-chez-soi/ »}]

Adapter et anticiper l’évolution de son logement pour bien vieillir chez soi, c’est le thème qui sera exploré lors du prochain RDV du CAUE. architecture Bien vieillir

© CAUE de Loire-Atlantique pour Vendredi architecture