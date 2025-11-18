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RDV4C Pause Lecture(s) Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes

RDV4C Pause Lecture(s) Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes

RDV4C Pause Lecture(s) Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes mardi 18 novembre 2025.

Lieu : Bibliothèque des Champs Libres - 4e étage

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 18 novembre 2025

Fin : mardi 18 août 2026

RDV4C Pause Lecture(s) Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes 18 novembre 2025 – 18 août 2026, certains mardis Ille-et-Vilaine

Venez nous retrouvez pour échanger sur vos lectures et partager vos découvertes littéraires. Petits ou grands lecteurs, l’important c’est d’être curieux !

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-18T12:15:00.000+01:00
Fin : 2026-08-18T14:00:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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