RDV4C Pause Lecture(s) Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes
RDV4C Pause Lecture(s) Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes mardi 18 novembre 2025.
RDV4C Pause Lecture(s) Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes 18 novembre 2025 – 18 août 2026, certains mardis Ille-et-Vilaine
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-18T12:15:00.000+01:00
Fin : 2026-08-18T14:00:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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