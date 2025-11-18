RDV4C Pause Lecture(s) Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes 18 novembre 2025 – 18 août 2026, certains mardis Ille-et-Vilaine

Venez nous retrouvez pour échanger sur vos lectures et partager vos découvertes littéraires. Petits ou grands lecteurs, l’important c’est d’être curieux !

Venez nous retrouvez pour échanger sur vos lectures et partager vos découvertes littéraires. Petits ou grands lecteurs, l’important c’est d’être curieux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T12:15:00.000+01:00

Fin : 2026-08-18T14:00:00.000+02:00

1



Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

