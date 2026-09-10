Réalisation d’un Projet de Plan Pluriannuel de Travaux en copropriété, En ligne, Lille
mardi 15 septembre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Réalisation d’un Projet de Plan Pluriannuel de Travaux en copropriété Mardi 15 septembre, 17h30 En ligne Nord
Webinaire gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T17:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T17:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:30:00+02:00
Réalisation d’un Projet de Plan Pluriannuel de Travaux en copropriété
Les copropriétés sont souvent confrontées à des dépenses imprévues résultant d’une mauvaise visibilité sur l’état du bâti. Le PPPT est l’outil-clé pour planifier l’entretien et la rénovation de votre immeuble.
Mardi 15 septembre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/9eBS6FMwtq
Animé par : Urbanis
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Webinaire
AMELIO
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