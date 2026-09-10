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Réalisation d’un Projet de Plan Pluriannuel de Travaux en copropriété, En ligne, Lille

mardi 15 septembre 2026 · En ligne · Lille

Réalisation d’un Projet de Plan Pluriannuel de Travaux en copropriété, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Webinaire gratuit sur inscription

Réalisation d’un Projet de Plan Pluriannuel de Travaux en copropriété Mardi 15 septembre, 17h30 En ligne Nord

Webinaire gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T17:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T17:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:30:00+02:00

Réalisation d’un Projet de Plan Pluriannuel de Travaux en copropriété
Les copropriétés sont souvent confrontées à des dépenses imprévues résultant d’une mauvaise visibilité sur l’état du bâti. Le PPPT est l’outil-clé pour planifier l’entretien et la rénovation de votre immeuble.
Mardi 15 septembre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/9eBS6FMwtq
Animé par : Urbanis

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Webinaire

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