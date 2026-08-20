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Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

samedi 12 septembre 2026 · parc archéologique Asnapio · Villeneuve-d'Ascq

Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
parc archéologique Asnapio
Adresse
rue Carpeaux 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord

Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio Samedi 12 septembre, 09h30, 13h30 parc archéologique Asnapio Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Même mort le bois peut regorger de vie. En accueillant de nombreux insectes et petits mammifères ou batraciens la haie sèche ou haie de branchage lorsqu’elle est bien réalisée peut, outre assurer un enclos naturel paysager pour votre compost par exemple, devenir un véritable garde-manger ou abri pour les oiseaux et autres auxiliaires du jardinier.
Partenaire : association Les Blongios
Parc Archéologique Asnapio
2 créneaux disponibles de 10 personnes : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

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Participez à la réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique dans le cadre des ateliers DD !

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