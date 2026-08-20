Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio Samedi 12 septembre, 09h30, 13h30 parc archéologique Asnapio Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T13:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Même mort le bois peut regorger de vie. En accueillant de nombreux insectes et petits mammifères ou batraciens la haie sèche ou haie de branchage lorsqu’elle est bien réalisée peut, outre assurer un enclos naturel paysager pour votre compost par exemple, devenir un véritable garde-manger ou abri pour les oiseaux et autres auxiliaires du jardinier.

Partenaire : association Les Blongios

Parc Archéologique Asnapio

2 créneaux disponibles de 10 personnes : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]

Participez à la réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique dans le cadre des ateliers DD !

Ville de Villeneuve d’Ascq