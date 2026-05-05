Réalité Virtuelle Normandie Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Guéret

Réalité Virtuelle Normandie

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Micro-Folie Guéret dispose d’un espace de Réalité Virtuelle qui vous propose une sélection de courts contenus immersifs à 360°.

Une expérience unique qui permet de s’évader ou de vivre une expérimentation en immersion totale. En ce mois de mai découvrez la Normandie en prenant de la hauteur Le Havre, Rouen, Honfleur, les plages de Normandie comme vous ne les avez jamais vus ou visitez les jardins de la maison de Claude Monet. Une expérience à 360 °, réservée aux plus de 13 ans. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : Réalité Virtuelle Normandie

L’événement Réalité Virtuelle Normandie Guéret a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grand Guéret