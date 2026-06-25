Rebecca Roger Cruz – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 20:00 – 21:15

Gratuit : oui Tout public

Concert – Onirisme vénézuélien La chanteuse et percussionniste Rebecca Roger Cruz, originaire de Caracas, développe une musique à la croisée de multiples héritages. Son univers se nourrit autant des traditions afro-vénézuéliennes et des rituels du Barlovento que de la chanson latino-américaine, du baroque, du jazz ou encore du flamenco.Sa voix, souple et changeante, passe du souffle au cri, du chant au murmure, explorant différentes matières sonores et nuances d’expression.Sur scène, la musique prend une dimension presque rituelle : percussions, objets naturels et cordes s’entrelacent, guidés par une attention forte à la nature et aux cultures dont la musicienne est issue. Rebecca Roger Cruz compose un espace vivant, traversé par les éléments et par une forte dimension sensorielle. Rebecca Roger Cruz : voix, cuatro, percussions / Anne-Laure Bourget : percussions, chœurs / Leonore Grollemund : violoncelle, chœurs / Lena Aubert : contrebasse, chœurs / Sylvain Rabourdin : violon, chœurs Durée : 1h15 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/



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