Rebels at Sunset, 51 rue duhesme – Paris 18e, Paris
Rebels at Sunset, 51 rue duhesme – Paris 18e, Paris dimanche 21 juin 2026.
Rebels at Sunset Dimanche 21 juin, 16h00 51 rue duhesme – Paris 18e Paris
places limités à 200 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
À l’occasion du premier week-end d’été, un balcon du 18e arrondissement se transforme en open air suspendu au-dessus de Paris.
Entre house solaire, afro grooves, live percussion et DJ sets organiques, cette première partie de soirée invite le public à se retrouver autour d’une ambiance chaleureuse, libre et dansante face au coucher du soleil.
Pensé comme un moment de rencontre et d’énergie collective, l’événement mélange musique électronique, influences méditerranéennes et vibrations estivales dans un format intimiste et immersif.
Une invitation à danser, respirer et célébrer l’arrivée de l’été au-dessus des toits de Paris.
51 rue duhesme – Paris 18e 51 rue duhesme Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 0766846296 https://www.instagram.com/rebels.collectif/ https://www.instagram.com/rebels.collectif/ Balcon d’appartement libre acces
À l’occasion du premier week-end d’été, un balcon du 18e arrondissement se transforme en open air suspendu au-dessus de Paris.
©REBELS
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