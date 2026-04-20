REBONDS, EN ÉCHO À « JE SUIS UNE MONTAGNE » Théâtre National de Bretagne Rennes Jeudi 21 mai, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Avec Anne Zeitz, professeure des universités en Arts plastiques. À partir de l’expérience proposée par la pièce « Je suis une montagne » d’Eric Arnal-Burtschy.

Avec Anne Zeitz, professeure des universités en Arts plastiques.

Sujets de recherche : art contemporain, formes d’écoute, météorologies, pratiques artistiques sonores

« (Just) a rock in the rain ». Où écouter la neige, la pluie, le vent, la montagne…

À partir de l’expérience proposée par la pièce « Je suis une montagne » d’Eric Arnal-Burtschy, il s’agira d’interroger différentes formes d’écoute de phénomènes météorologiques à travers des exemples issus de pratiques artistiques contemporaines – que ce soit un film, un roman ou une installation sonore. Quelles sont les dimensions phénoménologiques, sociales ou politiques de l’écoute de la neige, de la pluie ou du vent ? Que peut nous dire le grondement de la montagne ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T19:50:00.000+02:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=3932

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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