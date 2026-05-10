Recherche la Générale – Sortie de résidence artistique de Blandine Berthelot Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:30 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Cette résidence est la première étape d’un projet consacré à l’héritage familial, au monde agricole et aux rapports complexes que nous entretenons avec l’animal d’élevage. Archives, enquête familiale, recherches historiques et sociologiques accompagnent les premières expérimentations plastiques. Ouvert à tous Projet soutenu par l’aide individuelle à la création en arts visuels Drac Pays de la Loire

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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