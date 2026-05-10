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Recherche la Générale – Sortie de résidence artistique de Blandine Berthelot Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Recherche la Générale – Sortie de résidence artistique de Blandine Berthelot Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Recherche la Générale – Sortie de résidence artistique de Blandine Berthelot Caserne Mellinet/La Générale Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:30 – 21:00
Gratuit : oui  Tout public 

Cette résidence est la première étape d’un projet consacré à l’héritage familial, au monde agricole et aux rapports complexes que nous entretenons avec l’animal d’élevage. Archives, enquête familiale, recherches historiques et sociologiques accompagnent les premières expérimentations plastiques. Ouvert à tous Projet soutenu par l’aide individuelle à la création en arts visuels Drac Pays de la Loire

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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