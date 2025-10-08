Récit et balade Le murmure des chirons Largeasse

Récit et balade Le murmure des chirons

Le Rocher Branlant Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Une légende raconte que les chirons portent en eux toutes les histoires du monde. Blandine Pluchet, autrice et physicienne, s’est mise à leur écoute. À elle, ils racontent des histoires de montagnes

invisibles, de nuages extraordinaires, de paysages insolites…

En sa compagnie, ils vont vous révéler une part de leurs secrets.

À partir de 12 ans. .

Le Rocher Branlant Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

