Récit et balade Le murmure des chirons Largeasse
Le Rocher Branlant Largeasse Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-12
2026-05-12
Une légende raconte que les chirons portent en eux toutes les histoires du monde. Blandine Pluchet, autrice et physicienne, s’est mise à leur écoute. À elle, ils racontent des histoires de montagnes
invisibles, de nuages extraordinaires, de paysages insolites…
En sa compagnie, ils vont vous révéler une part de leurs secrets.
À partir de 12 ans. .
Le Rocher Branlant Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
