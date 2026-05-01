Vide grenier Le rocher branlant Largeasse

Largeasse

Vide grenier

Le rocher branlant La Morelière Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 06:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide-grenier, troc plantes et coin des artisans et créateurs au Rocher Branlant.

Restauration et buvette sur place. .

Le rocher branlant La Morelière Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier Largeasse a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bocage Bressuirais