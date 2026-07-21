Informations pratiques

Jenzat

Récital Chopin, 30e Festival Baroque d’Auvergne

Église de Jenzat Jenzat Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

chèques et CB non acceptés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:30:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Grand concert à l’église de Jenzat ! Récital de musique de Frédéric Chopin par le pianiste Gustaw Siepioła, dans le cadre du 30e Festival Baroque d’Auvergne. Un moment musical d’exception.

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Église de Jenzat Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 81 77 bogumilags@hotmail.com

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English :

A grand concert at the Jenzat Church! A recital of music by Frédéric Chopin performed by pianist Gustaw Siepio?a, as part of the 30th Auvergne Baroque Festival. An exceptional musical experience.

L’événement Récital Chopin, 30e Festival Baroque d’Auvergne Jenzat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule