Récital Chopin, 30e Festival Baroque d’Auvergne Jenzat
samedi 1 août 2026 · Jenzat
Informations pratiques
Jenzat
Récital Chopin, 30e Festival Baroque d’Auvergne
Église de Jenzat Jenzat Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
chèques et CB non acceptés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Grand concert à l’église de Jenzat ! Récital de musique de Frédéric Chopin par le pianiste Gustaw Siepioła, dans le cadre du 30e Festival Baroque d’Auvergne. Un moment musical d’exception.
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Église de Jenzat Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 81 77 bogumilags@hotmail.com
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English :
A grand concert at the Jenzat Church! A recital of music by Frédéric Chopin performed by pianist Gustaw Siepio?a, as part of the 30th Auvergne Baroque Festival. An exceptional musical experience.
L’événement Récital Chopin, 30e Festival Baroque d’Auvergne Jenzat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Val de Sioule
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