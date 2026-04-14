Conférence La conception de la famille et le statut des femmes au Moyen-âge exemples historiques et littéraires. Maison du luthier Musée Jenzat
Conférence La conception de la famille et le statut des femmes au Moyen-âge exemples historiques et littéraires. Maison du luthier Musée Jenzat dimanche 9 août 2026.
Jenzat
Conférence La conception de la famille et le statut des femmes au Moyen-âge exemples historiques et littéraires.
Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
“La conception de la famille et le statut des femmes au Moyen-âge exemples historiques et littéraires.“ par Danièle Lajoumard.
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Maison du luthier Musée 8 rue des luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
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English :
the conception of the family and the status of women in the Middle Ages: historical and literary examples by Danièle Lajoumard.
L’événement Conférence La conception de la famille et le statut des femmes au Moyen-âge exemples historiques et littéraires. Jenzat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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