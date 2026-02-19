Conférence au musée Maison du luthier Musée Jenzat

Conférence au musée

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

2026-08-09

Au Moyen-âge, le droit coutumier et les pratiques matrimoniales offraient aux femmes un statut plus favorable qu’on ne le croit. Danièle Lajoumard l’illustre par des exemples historiques et littéraires, dont Christine de Pizan.

Maison du luthier Musée Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers 03800 JENZAT Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr

English :

In the Middle Ages, customary law and matrimonial practices offered women a more favorable status than is generally believed. Danièle Lajoumard illustrates this with historical and literary examples, including Christine de Pizan.

