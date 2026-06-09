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Récital d’accordéon classique Azerables

Récital d’accordéon classique Azerables

Récital d’accordéon classique Azerables vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 23160 Azerables

Département : Creuse

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Azerables

Récital d’accordéon classique

Eglise Azerables Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Récital par Anatole Cimbault. Au programme

1. Antonio Vivaldi, Les Quatre Saisons, L’Hiver (mvt. I)

2. Alessandro Marcello, Concerto pour hautbois en ré mineur, Adagio (arr. J.-S. Bach)

3. Georges Bizet, Carmen, Prélude

4. Gabriel Fauré, Requiem, Agnus Dei et Kyrie

5. Volodymyr Zubitsky, Omaggio ad Astor Piazzolla

6. Jean-Sébastien Bach, Passion selon saint Matthieu, Chœur d’introduction ( Kommt, ihr Töchter,
helft mir klagen )

7. Piotr Ilitch Tchaïkovski , Casse-Noisette, Ouverture miniature , Marche et Danse russe
(Trépak)

8. Jean-Sébastien Bach, Prélude et Fugue pour orgue, BWV 537   .

Eglise Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 80 16 97  anatole.cimbault@gmail.com

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English : Récital d’accordéon classique

L’événement Récital d’accordéon classique Azerables a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays Sostranien

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