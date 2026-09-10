Récital de lectures à voix haute “Pour quelques pincées d’humour”, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
vendredi 13 novembre 2026 · Médiathèque Côte Pavée · Toulouse
Informations pratiques
Récital de lectures à voix haute “Pour quelques pincées d’humour” Vendredi 13 novembre, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T19:00:00+01:00
Vendredi 13 novembre 18 h
« Le 22 de l’Av’nue » fait son vide-mémoire de l’humour.
Une heure hors du temps où dialogues, poésies et textes divers sont mis en bouquet, pour vous.
Par la compagnie de lecteurs à Voix haute « le 22 de l’Av’nue »
Médiathèque Côte pavée 1 h
Par Les mômes au fil des mots.
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
« Le 22 de l’Av’nue » fait son vide-mémoire de l’humour.
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