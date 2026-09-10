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Récital de lectures à voix haute “Pour quelques pincées d’humour”, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

vendredi 13 novembre 2026 · Médiathèque Côte Pavée · Toulouse

Récital de lectures à voix haute “Pour quelques pincées d’humour”, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Côte Pavée
Adresse
125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Récital de lectures à voix haute “Pour quelques pincées d’humour” Vendredi 13 novembre, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T18:00:00+01:00 – 2026-11-13T19:00:00+01:00

Vendredi 13 novembre 18 h
« Le 22 de l’Av’nue  » fait son vide-mémoire de l’humour.
Une heure hors du temps où dialogues, poésies et textes divers sont mis en bouquet, pour vous.
Par la compagnie de lecteurs à Voix haute « le 22 de l’Av’nue »
Médiathèque Côte pavée  1 h
Par Les mômes au fil des mots.

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
« Le 22 de l’Av’nue  » fait son vide-mémoire de l’humour.

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