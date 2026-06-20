Récital de musique française par Skip Sempé, clavecin Paray-le-Monial
Récital de musique française par Skip Sempé, clavecin Paray-le-Monial vendredi 31 juillet 2026.
Paray-le-Monial
Récital de musique française par Skip Sempé, clavecin
Salle des boiseries Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Skip Sempé est considéré comme l’un des plus grands clavecinistes de l’époque. Il est également un chef d’orchestre baroque reconnu, puisqu’il a fondé Capriccio Stravagante avec lequel il a enregistré un grand nombre de disques. Américain d’orgine, très vite il a étudié en France et tout naturellement est devenu français. Passionné par la musique française, il a largement contribué à l’exhumation de chefs d’oeuvre et surtout, à leur correcte interprétation. Il jouera sur un magnifique clavecin portugais salle des boiseries, à l’acoustique de rêve pour cette musique. Un apéritif proposé au public permettra de partager avec lui les impressions, dans le cadre pretigieux du cloître.
mots clés: clavecin, skip sempé, paray le monial, Couperin .
Salle des boiseries Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr
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English : Récital de musique française par Skip Sempé, clavecin
L’événement Récital de musique française par Skip Sempé, clavecin Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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