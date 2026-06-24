Récital de piano Roger Muraro Théâtre David Saint-Sernin-du-Plain
Récital de piano Roger Muraro Théâtre David Saint-Sernin-du-Plain jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Sernin-du-Plain
Récital de piano Roger Muraro
Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain Saône-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Récital de piano Roger Muraro .
Théâtre David Route de Mazenay Saint-Sernin-du-Plain 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 25 61 contact@nuitsdumontrome.fr
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English : Récital de piano Roger Muraro
L’événement Récital de piano Roger Muraro Saint-Sernin-du-Plain a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)