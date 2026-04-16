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RÉCITAL D’EXTRAITS DE GRANDS OPÉRAS Amélie-les-Bains-Palalda

RÉCITAL D’EXTRAITS DE GRANDS OPÉRAS Amélie-les-Bains-Palalda vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Rue des Thermes

Ville : 66110 Amélie-les-Bains-Palalda

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

RÉCITAL D’EXTRAITS DE GRANDS OPÉRAS

Rue des Thermes Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

La troupe lyrique Chants de Si de La d’Amélie-les-Bains présente un concert d’extraits des plus grands opéras (Carmen, Faust, Norma, Don Giovanni…).
Les solistes Gisèle Xerri, Hélène Daviaud et Lambert Barthès seront accompagnés au piano par Maëva Touri Sanchez.
Un voyage musical à travers les chefs-d’œuvre du répertoire classique, porté par des voix de haut niveau.
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Rue des Thermes Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

The Chants de Si de La lyric troupe from Amélie-les-Bains presents a concert of excerpts from the greatest operas (Carmen, Faust, Norma, Don Giovanni?).
Soloists Gisèle Xerri, Hélène Daviaud and Lambert Barthès will be accompanied on piano by Maëva Touri Sanchez.
A musical journey through the masterpieces of the classical repertoire, carried by top-class voices.

L’événement RÉCITAL D’EXTRAITS DE GRANDS OPÉRAS Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-04-16 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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