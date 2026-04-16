Crupies

Récital Hautbois et piano par le duo Christophe Petit et Michel Hoffmann

Musiflore Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 17:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

La collaboration musicale entre Christophe Petit , pianiste et Michel Hoffmann, hautboïste prend naissance alors qu’ils étaient respectivement accompagnateur et professeur au Conservatoire de Brest.

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Musiflore Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com

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English :

The musical collaboration between pianist Christophe Petit and oboist Michel Hoffmann began while they were respectively accompanying and teaching at the Brest Conservatoire.

L’événement Récital Hautbois et piano par le duo Christophe Petit et Michel Hoffmann Crupies a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux