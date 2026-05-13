Récital Júlia Pusker et Éric Tanguy, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Récital Júlia Pusker et Éric Tanguy Samedi 23 mai, 21h00 Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

En écho à Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier, la violoniste Jùlia Pusker et le compositeur Éric Tanguy conçoivent un récital pour violon seul comme une traversée musicale au coeur des collections permanentes du musée. Une invitation à parcourir le musée guidé par le son du violon, où chaque oeuvre devient écho.

Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251174500 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Peinture italienne du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Peinture française et flamande du XIXe siècle. Peinture française académique et éclectique fin XIXe siècle. Art contemporain international.

En écho à _Odyssée de l’oubli_ d’Anne et Patrick Poirier, la violoniste Jùlia Pusker et le compositeur Éric Tanguy conçoivent un récital pour violon seul comme une traversée musicale au coeur des du…

©szilvia csibi