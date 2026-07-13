RÉCITAL VIOLONCELLE Perpignan
jeudi 19 novembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
RÉCITAL VIOLONCELLE
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 07:15:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Deux concerts immersifs au lever et au coucher du soleil, où le violoncelle crée des paysages sonores en parfaite harmonie avec la lumière.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
Two immersive concerts at sunrise and sunset, where the cello creates soundscapes in perfect harmony with the light.
L’événement RÉCITAL VIOLONCELLE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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