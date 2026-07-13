Informations pratiques

Perpignan

RÉCITAL VIOLONCELLE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 07:15:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Deux concerts immersifs au lever et au coucher du soleil, où le violoncelle crée des paysages sonores en parfaite harmonie avec la lumière.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

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English :

Two immersive concerts at sunrise and sunset, where the cello creates soundscapes in perfect harmony with the light.

L’événement RÉCITAL VIOLONCELLE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME