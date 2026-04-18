Recompositions – Exposition collective autour du papier + ateliers Galerie Morphose Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 13:00 – 18:30

Gratuit : oui Entrée libre à l’exposition / Ateliers payants Atelier : 22 € par personne (par duo pour l’atelier fabrication du papier) sur inscripton : https://galeriemorphose.com/ Tout public, Jeune Public

Exposition collective d’art contemporain Une exposition collective autour du papier, entre expérimentations et liberté de formes.Quatre artistes, quatre manières de le plier, le travailler, le détourner, le faire parler, le recomposer — sans jamais le figer.Avec Clément Hamon, Anne-Sophie Le Quellec, Marie Pouclet et IColleNano, le papier devient terrain de jeu, surface d’expérimentation, espace de liberté.Ici, pas de hiérarchie ni de règles figées : ça découpe, ça transforme, ça compose, ça déborde, ça recompose.Quatre pratiques, une même envie : faire du papier un espace vivant, mouvant, accessible – loin de toute idée figée de l’art. Une exposition à regarder de près, sans mode d’emploi, juste avec curiosité. Exposition du 14 avril au 16 mai 2026 :Mardi au jeudi de 13h à 18h30 / Vendredi et samedi de 11h à 18h30Fermée le 1er mai – Ouverte les 8 et 14 mai 2026+ Vernissage jeudi 16 avril 2026 à 18h en présence des artistes Nouveauté au cours de l’exposition : des ateliers créatifs conduits par les artistes de l’exposition.mercredi 22 avril 2026 : atelier réaliser un collage avec l’artisan papier IColleNano (2h / enfants 7 à 12 ans / 22 €)samedi 25 avril 2026 : atelier fabriquer du papier avec l’artiste plasticien Clément Hamon (2h30 / duo parent/enfant à partir de 7 ans / 22 €)samedi 2 mai 2026 : atelier broder du tissu sur du papier avec la plasticienne textile Marie Pouclet (2h / à partir de 14 ans / 22€)samedi 9 mai 2026 : atelier composer un paysage abstrait avec l’artiste visuelle Anne-Sophie Le Quellec (2h / enfants de 10 à 16 ans / 22 €)

Galerie Morphose Nantes 44000

https://galeriemorphose.com/



Afficher la carte du lieu Galerie Morphose et trouvez le meilleur itinéraire

