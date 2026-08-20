Réconcilier passion et raison en démocratie, avec Myriam Revault d’Allonnes, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Réconcilier passion et raison en démocratie, avec Myriam Revault d’Allonnes Samedi 17 octobre, 15h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

La philosophe affirme que raison et passion sont étroitement liées et que le comprendre permet d’éclairer les nouvelles mobilisations autour du vécu, du sentiment d’injustice et du souci de l’égale dignité.

L’œuvre de Myriam Revault d’Allonnes a été couronnée en 2019 par le Prix spécial du jury du Prix du livre politique.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Passions publiques (éd. du Seuil).

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Pour en finir avec la fausse opposition entre raison et passion en matière politique, Myriam Revault d’Allonnes montre combien les affects sont au cœur de la vie démocratique.

Hannah Assouline