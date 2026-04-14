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Réconcilier santé et environnement : l’exemple de l’alimentation crétoise avec Charlotte Dupart, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Réconcilier santé et environnement : l’exemple de l’alimentation crétoise avec Charlotte Dupart, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Réconcilier santé et environnement : l’exemple de l’alimentation crétoise avec Charlotte Dupart, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison écocitoyenne

Adresse : Quai Richelieu, Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Réconcilier santé et environnement : l’exemple de l’alimentation crétoise avec Charlotte Dupart Samedi 25 avril, 11h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

des bons gras, des légumes nous verrons toutes leurs
habitudes faciles à mettre en place en France.
Sur inscription, à partir de 15 ans.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Nous allons voir qu’elle est l’alimentation crétoise qui est l’alimentation longévité la plus adaptée à notre culture; comment font ils pour être en forme à plus de 100 ans? Peu de sucre,

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