Réconcilier santé et environnement : l’exemple de l’alimentation crétoise avec Charlotte Dupart, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Réconcilier santé et environnement : l’exemple de l’alimentation crétoise avec Charlotte Dupart Samedi 25 avril, 11h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T13:00:00+02:00

…des bons gras, des légumes nous verrons toutes leurs

habitudes faciles à mettre en place en France.

Sur inscription, à partir de 15 ans.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Nous allons voir qu’elle est l’alimentation crétoise qui est l’alimentation longévité la plus adaptée à notre culture; comment font ils pour être en forme à plus de 100 ans? Peu de sucre,