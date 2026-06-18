Recóndito Lucía La Bronce Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Recóndito Lucía La Bronce

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:30:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Embarquez pour l’Andalousie avec un flamenco palpitant.

Dans Recóndito, Lucía La Bronce, danseuse au ballet flamenco de Andalucía à Séville, livre avec puissance un dialogue intime entre elle et la musique. Un voyage introspectif à travers des émotions fortes et vibrantes.

Durée 1H15

+ de 10 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Set off for Andalusia with a thrilling flamenco performance.

L’événement Recóndito Lucía La Bronce Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis