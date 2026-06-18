Recóndito Lucía La Bronce Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon
Recóndito Lucía La Bronce Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon mardi 15 décembre 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Recóndito Lucía La Bronce
Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:30:00
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
Embarquez pour l’Andalousie avec un flamenco palpitant.
Dans Recóndito, Lucía La Bronce, danseuse au ballet flamenco de Andalucía à Séville, livre avec puissance un dialogue intime entre elle et la musique. Un voyage introspectif à travers des émotions fortes et vibrantes.
Durée 1H15
+ de 10 ans.
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Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17
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English :
Set off for Andalusia with a thrilling flamenco performance.
L’événement Recóndito Lucía La Bronce Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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