Reconnaissance du parcours de l’Urban Trail Le Cannet Le Cannet
jeudi 23 juillet 2026 · Le Cannet
Informations pratiques
Le Cannet
Reconnaissance du parcours de l’Urban Trail Le Cannet
Le Cannet Le Cannet Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-27
Vous souhaitez vous entraîner avant le grand départ de l’Urban Trail 2026? Retrouvez-nous pour la reconnaissance du parcours de la 6ème édition de cette course.
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Le Cannet Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 14 42
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English :
Want to train before the big start of the 2026 Urban Trail? Join us for a course walkthrough of the 6th edition of this race.
L’événement Reconnaissance du parcours de l’Urban Trail Le Cannet Le Cannet a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur
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