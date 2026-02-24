Reconstitution d’un poste de commandement au Château Bel Esnault Carentan-les-Marais

Reconstitution d’un poste de commandement au Château Bel Esnault

6 Rue du Bel Esnault Carentan-les-Marais Manche

Début : Samedi Samedi 2026-06-05 23:00:00

fin : 2026-06-07 01:00:00

Reconstitution du poste de commandement du 501st PIR de la 101st Airborne Division, salle des communications, poste médical avancé, périmètre défensif et la ligne de front. Visite nocturne le samedi 6 juin de 23h00 à 01h00. .

6 Rue du Bel Esnault Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie contact.klondikegroup@gmail.com

