Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Reconstitution historique

Esplanade des Muséales,15 Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

A l’occasion de la venue en France du groupe de reconstitution historique la Garnison de Québec Compagnie franche de la Marine, Les Muséales accueillent une rencontre d’histoire vivante entre ces derniers et la troupe française Le Lys sous l’Érable . Reconstitution historique et démonstrations de tirs offriront une immersion dans le quotidien des soldats d’autrefois (gratuit). .

Esplanade des Muséales,15 Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Reconstitution historique

L’événement Reconstitution historique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche