Reconstitution historique Tourouvre au Perche
samedi 11 juillet 2026 · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Reconstitution historique
Esplanade des Muséales,15 Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
A l’occasion de la venue en France du groupe de reconstitution historique la Garnison de Québec Compagnie franche de la Marine, Les Muséales accueillent une rencontre d’histoire vivante entre ces derniers et la troupe française Le Lys sous l’Érable . Reconstitution historique et démonstrations de tirs offriront une immersion dans le quotidien des soldats d’autrefois (gratuit). .
Esplanade des Muséales,15 Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
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English : Reconstitution historique
L’événement Reconstitution historique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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