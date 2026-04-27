Reconstitutions historiques 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Reconstitutions historiques 170 ans de Villers-sur-Mer

Place Jean Mermoz, avenue des Belges et avenue Michel d’Ornano Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Reconstitution de l’époque de Napoléon III et de sa cour, machine à vapeur en action, démonstrations de danses et jeux d’époque, échoppe, immersion dans la peinture impressionniste, mode balnéaire, triporteur, photographe d’époque et véhicules d’époque.

Le temps d’une journée, pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire retrouve tout son éclat d’antan.

> Pelouse place Jean Mermoz

Assistez à des à des scènes vivantes mêlant civil et militaire, avec la reconstitution de l’époque de Napoléon III et de sa cour.

A découvrir également, une machine à vapeur en action pour plonger dans le quotidien d’autrefois.

> Avenue des Belges

Laissez-vous entraîner par des balades et contredanses, entre démonstrations de danses et jeux d’époque.

Faites une halte gourmande à l’échoppe de la Fleur des Délices , où pâtisseries et savoir-faire d’antan seront à l’honneur.

Enfin, découvrez l’univers de la peinture impressionniste pour une immersion artistique au cœur de l’histoire villersoise.

> Avenue Michel d’Ornano

De l’évolution de la mode balnéaire aux premiers costumes de sport, découvrez les transformations des usages et des styles à travers le temps.

Croisez un triporteur et un photographe d’époque pour immortaliser l’instant, tandis que civils et militaires, accompagnés de véhicules d’époque, feront revivre l’ambiance des années de guerre.

Le photographe Franck Loiseau, en reporter, viendra compléter cette immersion historique.

Avec l’association les Compagnons d’Hastings. .

Place Jean Mermoz, avenue des Belges et avenue Michel d’Ornano Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Reconstitutions historiques 170 ans de Villers-sur-Mer

Reconstruction of the era of Napoleon III and his court, a steam engine in action, demonstrations of period dances and games, a stall, immersion in Impressionist painting, seaside fashions, a scooter, a period photographer and period vehicles.

L’événement Reconstitutions historiques 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville