Reconstitutions historiques 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer
Reconstitutions historiques 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer samedi 16 mai 2026.
Villers-sur-Mer
Reconstitutions historiques 170 ans de Villers-sur-Mer
Place Jean Mermoz, avenue des Belges et avenue Michel d’Ornano Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Reconstitution de l’époque de Napoléon III et de sa cour, machine à vapeur en action, démonstrations de danses et jeux d’époque, échoppe, immersion dans la peinture impressionniste, mode balnéaire, triporteur, photographe d’époque et véhicules d’époque.
Le temps d’une journée, pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire retrouve tout son éclat d’antan.
> Pelouse place Jean Mermoz
Assistez à des à des scènes vivantes mêlant civil et militaire, avec la reconstitution de l’époque de Napoléon III et de sa cour.
A découvrir également, une machine à vapeur en action pour plonger dans le quotidien d’autrefois.
> Avenue des Belges
Laissez-vous entraîner par des balades et contredanses, entre démonstrations de danses et jeux d’époque.
Faites une halte gourmande à l’échoppe de la Fleur des Délices , où pâtisseries et savoir-faire d’antan seront à l’honneur.
Enfin, découvrez l’univers de la peinture impressionniste pour une immersion artistique au cœur de l’histoire villersoise.
> Avenue Michel d’Ornano
De l’évolution de la mode balnéaire aux premiers costumes de sport, découvrez les transformations des usages et des styles à travers le temps.
Croisez un triporteur et un photographe d’époque pour immortaliser l’instant, tandis que civils et militaires, accompagnés de véhicules d’époque, feront revivre l’ambiance des années de guerre.
Le photographe Franck Loiseau, en reporter, viendra compléter cette immersion historique.
Avec l’association les Compagnons d’Hastings. .
Place Jean Mermoz, avenue des Belges et avenue Michel d’Ornano Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Reconstitutions historiques 170 ans de Villers-sur-Mer
Reconstruction of the era of Napoleon III and his court, a steam engine in action, demonstrations of period dances and games, a stall, immersion in Impressionist painting, seaside fashions, a scooter, a period photographer and period vehicles.
L’événement Reconstitutions historiques 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Villers-sur-Mer (Calvados)
- Visite guidée Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer 30 avril 2026
- Du haut aux pieds des Falaises des Vaches noires de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- 135 millions d’années sous vos pieds … Villers-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- Bourse aux livres Le Villare Villers-sur-Mer 2 mai 2026
- Course de Caisses à Savon Villers-sur-Mer 2 mai 2026