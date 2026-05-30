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Récréalivre Maison Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque de Pontarlier · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque de Pontarlier
Adresse
69 rue de la république
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Récréalivre Maison

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Récréalivre propose aux enfants et adultes de s’amuser ensemble autour du thème de la maison En accès libre, vous pourrez créer, manipuler, jouer et bouquiner à votre rythme. Public familial.
Gratuit, entrée libre.   .

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Récréalivre Maison

L’événement Récréalivre Maison Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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