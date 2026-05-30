Récréalivre Maison Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Récréalivre Maison

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Récréalivre propose aux enfants et adultes de s’amuser ensemble autour du thème de la maison En accès libre, vous pourrez créer, manipuler, jouer et bouquiner à votre rythme. Public familial.

Gratuit, entrée libre. .

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Récréalivre Maison

L’événement Récréalivre Maison Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS