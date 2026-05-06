Guérande

Récréation médiévale

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28

Interlude ludique sur l’univers médiéval.

Salon d’essayage de costumes médiévaux ou espace de construction (maquettes et défi Kapla), salon de lecture ou espace de jeux de société, les familles et les enfants sont invités à s’amuser au musée et à patienter jusqu’à la fête médiévale. Ils exploreront ainsi 4 thématiques bâtir, s’habiller, se défendre et se divertir au Moyen-Age. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Récréation médiévale Guérande a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44