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Redageg 2026, de Lannion à Nantes, 10e édition Parc des Chantiers Nantes

Redageg 2026, de Lannion à Nantes, 10e édition Parc des Chantiers Nantes

Redageg 2026, de Lannion à Nantes, 10e édition Parc des Chantiers Nantes samedi 16 mai 2026.

Lieu : Parc des Chantiers

Adresse : Boulevard Léon Bureau

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 –
Gratuit : oui  Tout public 

Les familles, jeunes et moins jeunes, courent ensemble pour transporter un message en breton à travers la Bretagne. Le grand gagnant ? La langue bretonne.Les kilomètres sont vendus aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises, aux associations… c’est à dire à toute personne privée ou morale souhaitant contribuer à l’événement et apporter son soutien à la langue bretonne. Les bénéfices sont redistribués à des projets qui favorisent l’usage de la langue au quotidien dans la vie sociale et familiale.Départ le 8 mai de Lannion et arrivée à Nantes au Parc des Chantiers le 16 mai vers 16h. Retrouvez le détail du parcours sur ar-redageg.bzh

Parc des Chantiers Île de Nantes Nantes 44200
https://www.ar-redadeg.bzh/?lang=fr


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